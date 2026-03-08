Beyoğlu'nda 24'üncü Feminist Gece Yürüyüşü

BEYOĞLU'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen '24'üncü Feminist Gece Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Polis, eylem nedeniyle Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda geniş güvenlik önlemi aldı. Eylemde 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan kadınlar, saat 19.30 sıralarında Sıraselviler Caddesi'nde bir araya geldi. Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen yürüyüş öncesinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokakları demir bariyerlerle kapatarak araç ve yaya girişine kapattı. Ellerinde dövizler taşıyan kadınlar, bir süre slogan attıktan sonra Cihangir Caddesi'ne yürüyüşe geçti. Grup, Türkçe, Kürtçe ve Arapça basın açıklaması okudu. Açıklamanın ardından eylem olaysız şekilde sona erdi. Ara sokaklardan İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen 5 kişinin ise polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı