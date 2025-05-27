Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Hatay'da beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi altına alınan 12 yaşındaki çocuk, 15 gün süren tedavi sürecinde hayata tutunamadı.

Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden ve Şükrü Paşa Ortaokulu'nda eğitim gören 12 yaşındaki Hayrunisa Çopur'un beynine pıhtı attı. Kısa sürede müdahale edilen ve hastaneye sevk edilen Çopur, Gaziantep'te tedavi görmeye başladı.

ANNESİNİ DE KAYBETMİŞ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çopur, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Geçtiğimiz yıllarda annesini de kaybettiği öğrenilen çocuk, Mahmutlu Mahallesi Yıkık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET URAS - Güncel
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