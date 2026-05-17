Beylikova'da "Gençlik Doğada, Gelecek Emin Ellerde" etkinliği düzenlendi

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşü ve çevre etkinliğinde 250 gönüllü genç bir araya geldi. Etkinlikte çevre temizliği, fidan dikimi ve sera ziyareti yapıldı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşü ve çevre etkinliğinde 250 gönüllü genç bir araya geldi.

"Gençlik Doğada, Gelecek Emin Ellerde" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, doğayla iç içe belirlenen rota üzerinde yürüyüş yaptı.

Etkinlikte ayrıca bölgedeki seralar ziyaret edilerek tarımsal faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Çevre bilincinin artırılmasının hedeflendiği organizasyonda gençler, yürüyüş güzergahı boyunca çevre temizliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında fidan dikimi de yapılarak daha yeşil bir Beylikova için ağaçlar toprakla buluşturuldu.

Program, ilçenin kültürel değerlerini tanıtmayı amaçlayan birlik ve beraberlik ziyaretleriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
