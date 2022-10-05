Son dakika haber | Beylikdüzü'nde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre 5 Karayolu Haramidere mevkisinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. E-5 Karayolu Haramidere mevkisinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. E-5 Karayolu Topkapı istikametinde seyreden 34 LGG 937 plakalı minibüs ve 34 ENA 305 ile 34 TY 8933 plakalı otomobiller çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Güncel Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel Güncel Haberler Son Dakika

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