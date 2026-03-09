İstanbul'da site önündeki yol kavgasında sürücünün silah çekmesi kamerada
Beylikdüzü'nde bir sitenin girişinde yol verme nedeniyle başlayan kavgada, sürücülerden biri ruhsatlı silahını çekti. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Olay sonrası silahlı sürücü gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beylikdüzü'nde, bir sitenin girişinde çıkan yol verme kavgasında sürücülerden birinin diğerine silah çekmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçedeki bir sitenin girişinde 19 Şubat'ta, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Sürücülerden biri kavga sırasında yanında taşıdığı ruhsatlı silahını çekti.
Kavga eden 2 sürücü çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.
Yapılan inceleme sonucunda kimliği belirlenen silahlı sürücü Y.E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, bir sitenin girişindeki güvenlik kamerasınca da kaydedildi.