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Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 4 kilo 12 gram uyuşturucu ve sera düzeneği ele geçirildi.

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Bakırköy çevresinde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı, şüphelilerin ise Beylikdüzü'nden geldiği belirlendi.

Beylikdüzü'nde belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, A.S. (47) ve M.Y.A'yı (41) gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda sera düzeneği tespit edilirken 4 kilo 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
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