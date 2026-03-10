Haberler

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 126 kilogram sıvı metamfetamin ile diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir adrese düzenlenen operasyonda, 126 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda Beylikdüzü'nde tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adresteki aramada, 126 kilogram sıvı metamfetamin, 19 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 17 kilo 200 gram kristal metamfetamin, hassas terazi, 9 bin 270 lira ve çok sayıda kurutma kağıdı ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
