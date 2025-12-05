Haberler

Beylikdüzü'nde skuter yayalara çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Beylikdüzü'nde okuldan arkadaşının kızını alan Emina Dilitaş'ın, yolun karşısına geçerken ters yönden gelen bir skuterin çarpması sonucu kadın ve çocuk yaralandı. Kazanın ardından skuter sürücüsü olay yerinden kaçtı ve polisi ihbar edenler hemen olay yerine geldi.

BEYLİKDÜZÜ'nde okuldan arkadaşının kızını alan kadın ve çocuğa yolun karşısına geçmek istedikleri sırada ters yönden gelen skuter çarptı. Kadın ve yanındaki çocuk yaralanırken, skuter sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen hafta Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; arkadaşının 9 yaşındaki kızını okuldan alan Emina Dilitaş ve çocuğa yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada ters yönden gelen skuter çarptı. Emina Dilitaş ve 9 yaşındaki kız çarpmanın etkisiyle yere düştü. Skuter sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, kolu ve kafasından yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürürken polis, skuter sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

KAZA KAMERADA

Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kız ve kadının ters yönden gelen skuterın kendilerine çarpmasıyla yere düştükleri anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
