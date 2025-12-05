Beylikdüzü'nde skuter yayalara çarptı: 2 yaralı

BEYLİKDÜZÜ'nde okuldan arkadaşının kızını alan kadın ve çocuğa yolun karşısına geçmek istedikleri sırada ters yönden gelen skuter çarptı. Kadın ve yanındaki çocuk yaralanırken, skuter sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen hafta Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; arkadaşının 9 yaşındaki kızını okuldan alan Emina Dilitaş ve çocuğa yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada ters yönden gelen skuter çarptı. Emina Dilitaş ve 9 yaşındaki kız çarpmanın etkisiyle yere düştü. Skuter sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, kolu ve kafasından yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürürken polis, skuter sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

KAZA KAMERADA

Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kız ve kadının ters yönden gelen skuterın kendilerine çarpmasıyla yere düştükleri anlar yer alıyor.