Haberler

Beylikdüzü'nde servis minibüsünün çarptığı kadın öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nde D-100 karayolu yan yolunda seyreden bir servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan S.E'ye çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.E'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Beylikdüzü'nde servis minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

D-100 karayolu yan yolda Topkapı istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LCS 976 plakalı servisi minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan S.E'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, S.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

S.E'nin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası

Suriye'deki bu fabrika, alelade bir yer değil
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Tahliye edilmek istenen kiracının ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi

Tahliye sırasında ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
İşte Teoman'ın ünlü olmadan önce gönderdiği CV: Beni şimdi almazsanız...

İşte ünlü olmadan önce gönderdiği CV: Beni şimdi almazsanız...
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı

Balıkçı fark etti! Göbeklitepe'nin aynısı o ilimizde ortaya çıktı