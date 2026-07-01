Beylikdüzü'nde okulun çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor
Beylikdüzü'nde bir okulun çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Beylikdüzü'nde bir okulun çatısında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Marmara Mahallesi Destegül Sokak'taki 4 katlı Yakuplu Kemal Arıkan Ortaokulu'nun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel