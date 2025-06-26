Beylikdüzü'nde Metruk Villada Erkek Cesedi Bulundu

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Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'ndeki iki katlı metruk villanın bahçesinde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis, cesedin kimliğini tespit edemedi ve incelemeler başlatıldı.

Beylikdüzü'nde iki katlı metruk villanın bahçesinde erkek cesedi bulundu.

Gürpınar Mahallesi Galip Esmer Caddesi'ndeki iki katlı metruk villanın bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler, polise ihbarda bulundu.

Villaya gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, erkek cesedinin üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak belge çıkmadı.

Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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