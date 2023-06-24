Beylikdüzü'nde bir dükkandan ürün çalan hırsızlık şüphelisi kadınlar, polis ekiplerinden kaçmak için soyunmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beylikdüzü'nde hırsızlık şüphelisi kadınlar yakalanınca soyunmaya başladı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde hırsızlık şüphelisi bir grup kadın, dükkandan ürün çalarken fark edildi. Şikayet üzerine gelen polis ekiplerinden kaçan kadınlar yakalanmamak için ise soyundu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kadınlar, bir dükkandan ürün çalarken dükkan sahibi tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadınlar, yakalanmamak için soyundu. Hırsızlık şüphelileri olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.