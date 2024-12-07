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Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: Bina Boşaltıldı

Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: Bina Boşaltıldı
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Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan 14 katlı bir binanın giriş katında doğal gaz tesisatından kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası bina boşaltıldı, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü'nde bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi.

Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi'ndeki 14 katlı binanın giriş katındaki dairede doğal gaz tesisatından kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı.

Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları etrafa yayıldı.

Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Elektrik ve doğal gaz akışının kesildiği sokakta ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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