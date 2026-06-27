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Beylikdüzü'nde kum yüklü hafriyat kamyonu çöken yolda mahsur kaldı

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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde kum yüklü hafriyat kamyonunun geçtiği yolda çökme meydana geldi. Kamyonun arka tekerleri çukura düştü, çekici yardımıyla çıkarıldı ve yol onarıldı.

Beylikdüzü'nde çöken yolda mahsur kalan kum yüklü hafriyat kamyonu, çekici yardımıyla çıkarıldı.

Yakuplu Mahallesi Kervansaray Caddesi'nde kum yüklü hafriyat kamyonunun geçtiği yolda çökme meydana geldi.

Kamyonun arka tekerleri yolda oluşan çukura düştü.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken kamyon çekici yardımıyla çıkarıldı.

Daha sonra yolda onarım çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
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