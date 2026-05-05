Beylikdüzü'nde bir kişinin otomobilde ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Beylikdüzü'nde, bir kişinin otomobilde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'itutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi'nde 2 Mayıs'ta bir kişinin park halindeki otomobilin arka koltuğunda başından vurulmuş halde olduğu çevredekiler tarafından fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde bulunan Mustafa Kemal Kayış'ın (45) hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda olay yerinde ruhsatsız tabanca ile kovan bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince, olaya ilişkin yürütülen çalışmalarda, Kayış'ın cesedinin bulunduğu otomobilde olay sırasında yer aldıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İrem Demir
