Beylikdüzü'nde Alışveriş Merkezinde Tavan Çöktü: 1 Yaralı

Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde tavanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Barış Mahallesi'ndeki bir alış veriş merkezinin restoran katının tavanında henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çökme meydana geldi.

Çökme sırasında 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri alış veriş merkezinde güvenlik önlem alırken, yaralanan kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alış veriş merkezinin restoran katı tedbir amacıyla boşaltıldı.