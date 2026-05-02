Beylikdüzü'nde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Beylikdüzü'nde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunda Avcılar istikametinde seyreden, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların D-100 kara yolundan kaldırılmasıyla aksayan trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
