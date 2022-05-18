Beykozlu kadınlar 'Evlerden Evrene Çevre Bilinci' projesiyle harekete geçti - Haberler

Beykozlu kadınlar 'Evlerden Evrene Çevre Bilinci' projesiyle harekete geçti

Beykoz'da geri dönüşüme kadın eli değdi

Emine Beder, Beykoz'da geri dönüşüm için kadınlarla bir araya geldi

İSTANBUL - Beykoz'da 'Evlerden Evrene Çevre Bilinci' projesi için çalışmalara başlayan gönüllü kadınlar bir araya geldi. Yemek Yazarı Emine Beder'in de katılım sağladığı programda geri dönüşüme ilişkin eğitimler verilirken gönüllü katılımcılar eğitim sonunda ok atma etkinliğine katıldı.

Beykoz Belediyesi tarafından 'Evlerde Çevre Seferberliği Başlatıyoruz" sloganıyla yürütülen 'Evlerden Evrene Çevre Bilinci' projesi çerçevesinde gönüllü kadınlar bir araya geldi. Programa Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz, Yemek Yazarı Emine Beder ve çok sayıda gönüllü kadın katılım sağladı. Programda gerçekleştirilen eğitimler dahilinde sıfır atık uygulamaları, süreç boyunca yürütülecek faaliyetler ve geri dönüşüm için yapılabilecekler konusunda eğitimler verildi. Yemek Yazarı Emine Beder, projeye gönüllü katılım sağlayan kadınlarla söyleşi gerçekleştirdi. Eğitim sonrası gönüllü katılımcılar ok atma etkinliğine katıldı.

"Tüketme üret politikasıyla ilerliyoruz"

Konuya ilişkin konuşan Beykoz Belediyesi Çevre Mühendisi Sevnur Güner, "Beykoz Belediyesi olarak sıfır atık hedeflerimiz doğrultusunda gönüllü kadınlarımızla birlikte 'Evlerden Evrene Çevre Bilinci' projemizi başlattık. Bugün de gönüllü kadınlarımızla buluştuk. Biz bu projeyle sıfır atık konusundaki hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Çevre konusunda daha duyarlı tüketiciler yetiştirmek istiyoruz. Tüketme üret politikasıyla ilerliyoruz. Beykoz Belediyesi olarak ürettiğimiz tüm projelere sürdürülebilirlik açısından uygun olmasına önem veriyoruz" diye konuştu.

"Farkındalık oluşturması adına çok kıymetli"

Gönüllü kadınlarla bir araya gelen Yemek Yazarı Emine Beder, "Bu tarz çalışmaları çok değerli buluyorum. Herkese örnek teşkil edecek bir proje. Bu tür çabalar farkındalık oluşturması adına çok kıymetli. Umarın bu proje insanların hafızasında yer alır ve devamı gelir" dedi.