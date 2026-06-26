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İSKİ'den Beykoz Riva Mahallesi İçin Su Kesintisi Uyarısı

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İSKİ, Beykoz Riva Mahallesi'nde içme suyu hattındaki bağlantı ve devreye alma çalışmaları nedeniyle 29 Haziran Pazartesi günü 10.00-22.00 saatleri arasında su verilemeyeceğini duyurdu.

( İSTANBUL ) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beykoz ilçesi Riva Mahallesi'ne içme suyu hattında bağlantı ve devreye alma çalışmaları nedeniyle 29 Haziran Pazartesi günü 10.00 ile 22.00 arasında 12 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.

İSKİ, altyapı programı kapsamında yenileme çalışmaları tamamlanan Beykoz İlçesi Riva Mahallesi'ndeki içme suyu hattında, bağlantı ve devreye alma çalışmaları gerçekleştirileceğini, bu nedenle 29 Haziran 2026 Pazartesi günü 10.00 – 22.00 saatleri arasında Riva Mahallesi'ne su verilemeyeceğini bildirdi.

İdare, vatandaşlara mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirleri almaları uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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