Beykoz'daki Trafik Kazası Davası Yeniden Başladı

Güncelleme:
Beykoz'da 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açan trafik kazası ile ilgili sanık Fatıma Zehra Kınık Demir'in duruşması, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden başladı. Sanığın, bilinçli taksirle yargılanması talep ediliyor.

Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin Fatıma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı dava, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatıma Zehra Kınık Demir, kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin istinaf incelemesinde verilen bozma kararına karşı tarafların beyanları alındı.

Maktulün annesi Hasret Doğan, sanığın bilinçli taksirle yargılanmasını istedi.

Sanık Demir ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Merhuma rahmet, ailesine sabır diliyorum. Onların üzüntüsünü paylaşıyorum. Tüm kontrollerimi yaptıktan sonra minibüsün bana yol vermesi ile kontrollü şekilde yola çıktım. Yolun ortasında süratli şekilde motosikletin hızlı gelmesiyle çarptım. Kaza bu şekilde gerçekleşti." dedi.

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, müştekilerden Muammer Kızıl'ın kovuşturma aşamasında, yaralanan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk'ün ise istinaf aşamasında şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak için mahkemeden süre talep etti.

Talebi kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Aralık'a erteledi.

Davanın geçmişi

Beykoz'da 9 Temmuz 2024'te, sanık Fatıma Zehra Kınık Demir'in kullandığı araç motosikletle çarpışmış, devrilen motosiklet yerde sürüklenip kaldırımda yürüyen Muammer Kızıl'a vurmuştu.

Kazada motosiklet sürücüsünün arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ile Muammer Kızıl yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Demir'in olay tarihinde idaresinde bulunan aracıyla Öztürk'ün motosikletine çarpıp, taksirli eylemi sonucu Batın Barlasçeki'nin ölümüne, Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk'ün de yaralanmasına sebebiyet verdiği belirtilerek, sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından, savcılığın müştekilerden 18 yaşından küçük Öztürk hakkında, olayda sorumluluğu olduğu tespit edilerek düzenlediği ek iddianame de ana davayla birleştirilmişti.

Davayı 26 Mayıs'ta karara bağlayan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Demir'i "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet, müşteki sanık Öztürk'e ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.

Daha sonra maktulün babası Serdal Barlasçeki ve Yavuz Selim Öztürk mahkemeye dilekçe sunarak sanık Demir hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmişti.

Sanık avukatlarının ve maktulün annesinin itirazı üzerine dosya istinafa gönderilmişti.

Yerel mahkemenin hükmünü bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, müştekilerden Muammer Kızıl'ın kovuşturma aşamasında, yaralanan müşteki sanık Öztürk'ün ise istinaf aşamasında şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, sanık Demir'in üzerine atılı suçun vasfının değiştiğini kaydetmişti.

Sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılması gerektiğini ifade eden daire, kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
500
