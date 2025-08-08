Beykoz'da Tünelde Konvoy Yaparak Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücülere Ceza

Beykoz'da Tünelde Konvoy Yaparak Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücülere Ceza
İstanbul Beykoz'da Halil Ulukurt Tüneli'nde konvoy yapan 4 sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle cezai işleme tabi tutuldu. Sürücüler, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ceza aldı.

Beykoz'da tünelde konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 4 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Ağustos'ta sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin yapılan incelemede, bazı araç sürücülerinin Halil Ulukurt Tüneli'nde konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen sürücüler A.A. (18), B.K. (31), B.A. (20) ve Y.K. (20) ekiplerce yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "konvoy halinde araç kullanmak", "araçların geçişini engelleyecek şekilde hız sınırının altında araç sürmek", "emniyet kemeri takmamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
