Beykoz'da TIR Kazası: Savrularak Ters Döndü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR, ters dönerek şarampole yuvarlandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasında görüntülendi, otomobil sürücüsü frene basarak büyük bir tehlikeden kurtuldu.

BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan TIR şoförü, iddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR otoyolda ters dönerek şarampola yuvarlandı. TIR'ın otoyolda ters döndüğü ve sağ şeritte ilerleyen otomobille karşı karşıya geldiği anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Cumartesi günü saat 13.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ö. idaresindeki TIR yolda ilerlediği sırada, şoför yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.Otoyolda ters dönen TIR, sağ şeride geçti. Bu sırada sağ şeritte ilerleyen otomobille karşı karşıya gelen TIR ardından şarampole yuvarlandı. Otomobil sürücüsü ise frene basarak ölümden kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şarampole yuvarlanan TIR şoförü O.Ö., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.TIR şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. TIR'ın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA: SAVRULARAK TERS DÖNDÜ

Diğer yandan, TIR'ın otoyolda savrularak ters döndüğü anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde TIR'ın, sağ şeride geçtiği ve bu sırada sağ şeritte ilerleyen otomobille karşı karşıya geldiği anlar görülüyor. Otomobil sürücüsü frene basarak ölümden kurtulurken, TIR şarampole yuvarlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
