Beykoz'da Tekne Alabora Oldu: 3 Kişi Kurtarıldı, 1 Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Beykoz açıklarında meydana gelen teknedeki alabora olayı sonucu 3 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, akıntıya kapılan 1 kişi içinse arama çalışmaları sürüyor.
Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarılırken, akıntıya kapılan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Beykoz, Anadolu Kavağı açıklarında gece saatlerinde bir tekne alabora oldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize düşen 3 kişiyi kurtardı.
Akıntıya kapıldığı belirtilen bir kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel