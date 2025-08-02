Beykoz'da Tekne Alabora Oldu: 3 Kişi Kurtarıldı, 1 Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Beykoz açıklarında meydana gelen teknedeki alabora olayı sonucu 3 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, akıntıya kapılan 1 kişi içinse arama çalışmaları sürüyor.

Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarılırken, akıntıya kapılan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Beykoz, Anadolu Kavağı açıklarında gece saatlerinde bir tekne alabora oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize düşen 3 kişiyi kurtardı.

Akıntıya kapıldığı belirtilen bir kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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