Beykoz'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

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Beykoz'da Anadolu Hisarı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 11 metre boyundaki bir tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, içinde bir kişi ile birlikte KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından güvenli bir şekilde İstmarin İstinye Tekne Park'a yanaştırıldı.

Beykoz'da Anadolu Hisarı önlerinde sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Anadolu Hisarı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan 11 metre boyundaki teknenin "KEGM-3 hızlı tahlisiye" botu tarafından yedeklenerek İstmarin İstinye Tekne Park'a yanaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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