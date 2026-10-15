Haberler

Beykoz'da su tahliyesi sırasında kuyuya düşen işçi hastanede yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beykoz'da bir okul inşaatındaki kuyuda biriken suyu tahliye etmeye çalışan işçi, dengesini kaybederek kuyuya düştü. Ekiplerce kuyudan çıkarılıp Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beykoz'da, bir işçi çalıştığı okulun inşaatındaki kuyuda biriken suyu tahliye ederken kuyuya düşerek yaşamını yitirdi.

Paşamandıra Mahallesi Değirmendere Caddesi'ndeki bir okulun inşaatında çalışan F.Ş, kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle inşaat alanındaki kuyuda birikerek taşan suyu tahliye etmek istedi.

Burada çalışırken dengesini kaybeden F.Ş. kuyuya düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, arama kurtarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan F.Ş, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı. F.Ş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı

Azerbaycan'da tarihi protesto! Bakan Fidan da salonu terk etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu

Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonu bomba
İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttu

İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada
Teoman sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım, eve gidip uyuyayım bari

Film izlemeye gitti, sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım
Kazadan 7 saat önce 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz' demişti! Antalya'da 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

7 saat önce 'ölürüz' demişti! Son videosu yürekleri yaktı
Gençlerbirliği'nden Okan Buruk'un ilk 11'i için iddialı öngörü

Gençlerbirliği'nden Okan Buruk'un ilk 11'i için iddialı öngörü
Diyarbakır'da otomobilin kaputuna yılan girdi! İtfaiyenin çıkaramadığı yılanı vatandaşlar çıkardı

İtfaiye bile çıkaramadı! Kaputtaki yılanı vatandaşlar çıkardı
'Hayırsever' kılıfıyla insanları zehirliyorlardı! Uyuşturucu baronları deşifre oldu! 'Abla' ve 'Baroniçe' de var

"Hayırsever" kılıfıyla gizlendiler! Uyuşturucu baronları deşifre oldu