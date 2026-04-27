Beykoz'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

BEYKOZ'da seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Çubuklu Mahallesi Kireç Ocağı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine sürücü aracını sağa çekip otomobilden indi. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan kimse olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı