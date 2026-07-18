Beykoz'da yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Beykoz'da seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisi Edirne istikametinde seyreden bir kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerken, alevler kısa sürede kamyonetin kasasını sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.