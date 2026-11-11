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Beykoz'da set çalışanlarını tehdit eden 4 zanlı adliyeye sevk edildi

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Beykoz'da dizi çekimi yapılan sete zorla girmeye çalışan ve çalışanları tehdit ederek araç ve para isteyen 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beykoz'da dizi çekimi yapılan sete zorla girmeye çalışıp, çalışanları tehdit ederek araç ve para talep eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede dizi çekimlerinin gerçekleştirildiği sette yaşanan tehdit olayı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, kendilerini yerel bir prodüksiyon şirketinin çalışanları olarak tanıtan şüphelilerin set alanına girmeye çalıştıkları, içeri alınmamaları üzerine çalışanları tehdit ederek para ve araç talebinde bulundukları belirlendi.

Olay yerine geldikleri aracın plakasından kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.???????

Kaynak: AA
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