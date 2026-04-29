Beykoz'da servis minibüsüyle otomobilin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Beykoz'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri ağır 11 kişi yaralandı.
Merkez Mahallesi Akbaba Yolu üzerinde seyreden 34 LZH 129 plakalı servis minibüsü ile 34 NSB 136 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü koltuğunda sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, kazada minibüste ve otomobilde bulunan biri ağır 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Servis minibüsü ile otomobil çekiciyle götürüldü.