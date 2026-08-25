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Beykoz'da Denizde Boğulma: Nizamettin Suiçmez Hayatını Kaybetti

Beykoz'da Denizde Boğulma: Nizamettin Suiçmez Hayatını Kaybetti
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Beykoz Riva Galera Koyu'nda serinlemek için denize giren Nizamettin Suiçmez, şiddetli dalgalar nedeniyle boğuldu. Yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından cesedi bulunan Suiçmez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BEYKOZ'da serinlemek için denize giren Nizamettin Suiçmez boğuldu. Ekipler tarafından cesedi sudan çıkarılan Suiçmez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 13.15 sıralarında Riva Galera Koyu'nda meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen Nizamettin Suiçmez, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra şiddetli dalgalar nedeniyle gözden kaybolan Suiçmez, denizde boğuldu. Durumu fark eden çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, sahil güvenlik ve Riva Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği (RAKDER) ekipleri sevk edildi.

3 SAAT SONRA CESEDİ BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler denizde arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin 3 saatlik çalışmalarının ardından Nizamettin Suiçmez'in cesedi bulundu. Sudan çıkarılan Suiçmez'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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