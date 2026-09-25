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Beykoz'da sendika binasında ateş açan M.S.A. ruhsatsız tabancayla yakalandı

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Beykoz'da sendika binasında ateş açan M.S.A. ruhsatsız tabancayla yakalandı
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Beykoz Paşabahçe Mahallesi'nde, üyesi olduğu sendikanın binasında ruhsatsız tabancayla ateş açan M.S.A.(48) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BEYKOZ'da üyesi olduğu sendikanın binasında ruhsatsız tabanca ile etrafa ateş eden M.S.A.(48) yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Paşabahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.S.A. kendisine görev verilmesi talebiyle üyesi olduğu sendikanın yetkilileriyle görüşmek için binaya geldi. Sendika başkanının binada olmadığını öğrenen M.S.A., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla bina içerisinde ateş açarak tehditte bulundu. İhbar üzerine olay yerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla M.S.A., olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve 11 fişekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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