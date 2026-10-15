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Beykoz'da sel sonrası okul inşaatındaki kuyuya düşen işçi, hastanede öldü

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Beykoz'da sel sonrası okul inşaatındaki kuyuya düşen işçi, hastanede öldü
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Beykoz'da dün yaşanan selin ardından okul inşaatındaki kuyuda biriken suyun tahliyesi sırasında düşen işçi, ekipler tarafından çıkarıldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BEYKOZ'da sel nedeniyle okul inşaatında kuyuya biriken suyun tahliyesi sırasında aşağı düşen Faik Şentürk, ekipler tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Paşamandıra Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen selin ardından okul inşaatında kuyuya biriken suyun tahliyesini yapmak için çalışan işçi Faik Şentürk kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan işçi Faik Şentürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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