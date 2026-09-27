Beykoz'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 81 bin 246 lira ceza kesildi

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Beykoz'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye 81 bin 246 lira para cezası uygulandı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetim sırasında bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan araç, uygulama noktasından uzaklaştı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın denetim noktasını geçtikten bir süre sonra durduğunu ve sürücü değişikliği yapıldığını belirledi.

Yapılan sorgulamada aracı ilk kullanan kişinin sürücü belgesinin bulunmadığı, otomobilin ise zorunlu trafik sigortasının olmadığı tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesiz araç kullanmak" ve "zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçla trafiğe çıkmak" maddelerinden toplam 81 bin 246 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA