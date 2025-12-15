Beykoz'da Otobüs Duraklarının Camlarını Kıran Şüpheliler Yakalandı

BEYKOZ'da 4 ayrı otobüs durağının camlarını kıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 14 Aralık'ta sosyal medya hesaplarında paylaşılan bazı görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan kontrollerde Elmalı Mahallesi Keser Caddesi ve Yavuz Caddesi'nde bulunan Elmalı Köyü, Gülbahçe, Örnekköy Sapağı ve Cevizlidere otobüs duraklarının camlarının kırıldığı tespit edildi. Ekiplerce yürütülen kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, A.D. ve B.D.'nin airsoft tabanca kullanarak 4 otobüs durağına zarar verdiği belirlendi. Şüpheliler, olayda kullandıkları tabancayla Elmalı Mahallesi Keser Caddesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında kamu malına zarar verme suçundan gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.