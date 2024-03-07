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Evine giden çocuğu göğsünden bıçaklayan şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da bir ortaokul öğrencisi, evine gittiği sırada bir şüpheli tarafından göğsünden bıçaklandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken saldırgan ise tutuklandı.

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Beykoz'da yaşandı. 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.B.Y., okuldan çıktıktan sonra evine giderken 50 yaşındaki Ekrem Baş tarafından göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Küçük çocuk tedaviye alınırken, zanlı, "öldürmeye teşebbüsten" tutuklandı.

ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı öğrenciyi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla şüpheli Ekrem Baş yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ekrem Baş, çıkarıldığı hakimlikçe, nitelikli adam öldürmeye teşebbüsten tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (2)

Snn Aksu:

Akıl mantık almıyor ömür boyu hapis verin de başka can yakmasın

8
0
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Serkan Kaplan:

idammmmm

0
0
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