Haberler

Beykoz'da Orman Yangını Kontrol Altında

Güncelleme:
İstanbul Valiliği: - "Yangına 3 helikopter, 51 araç ve 146 personel müdahale etmiş olup, yangında 14 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür"

Beykoz'da dün ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Kılıçlı Mahallesi Karakiraz mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalara çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, UMKE ve jandarma ekipleri de destek verdi.

Çalışmalara, yangın söndürme helikopterleri de katıldı.

Ekiplerin saatler süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kılıçlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve saat 18.30 sıralarında kontrol altına alınan orman yangınının rüzgarın etkisiyle tekrar etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği yangın saat 01.00 sıralarında yeniden kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangına 3 helikopter, 51 araç ve 146 personel müdahale etmiş olup, yangında 14 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür." ifadelerine yer verildi.

Beykoz'da, dün ormanlık alanda çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı bildirilen yangının ardından ormanın başka bir bölgesinde alevlerin yükseldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı, puan farkı 7

Haberler.com
500

Trump'ın danışmanı Miller, saldırı sırasında hamile eşini kendine kalkan yaptı

ABD’deki saldırının en çok konuşulan karesi! Hamile eşini kalkan yaptı
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Antalya'da derbiyi izleyen Galatasaray taraftarı bıçaklı saldırıda yaralandı

Derbiyi takip ederken kendini hastanede buldu
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Trump'ın danışmanı Miller, saldırı sırasında hamile eşini kendine kalkan yaptı

ABD’deki saldırının en çok konuşulan karesi! Hamile eşini kalkan yaptı
Oyundan atılan Ederson, sinirini VAR monitöründen çıkardı

Oyundan atılan Ederson, sinirini bakın neyden çıkardı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf