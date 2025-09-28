Haberler

Beykoz'da Orman Yangınına İtfaiye Müdahalesi

Güncelleme:
Beykoz'un Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor.

Beykoz'da, ormanlık alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yanan alana polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
