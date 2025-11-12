Haberler

Beykoz'da Mıcır Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Beykoz'da Mıcır Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beykoz'un Akbaba Mahallesi'nde toprak yolda ilerleyen mıcır yüklü bir kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Beykoz'da devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Akbaba Mahallesi Kaymakdonduran mevkisinde toprak yolda ilerleyen M.Ç. idaresindeki 34 DDF 966 plakalı mıcır yüklü kamyon devrildi.

Kazada kamyonun sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen kamyon, dorsedeki mıcırın iş makinesiyle boşaltılmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Ankara'da son zamanların en önemli zirvesi başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi

Mahkeme emekli Albay Orkun Özeller için kararını verdi
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.