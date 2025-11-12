Beykoz'da Mıcır Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Beykoz'un Akbaba Mahallesi'nde toprak yolda ilerleyen mıcır yüklü bir kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Akbaba Mahallesi Kaymakdonduran mevkisinde toprak yolda ilerleyen M.Ç. idaresindeki 34 DDF 966 plakalı mıcır yüklü kamyon devrildi.
Kazada kamyonun sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen kamyon, dorsedeki mıcırın iş makinesiyle boşaltılmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel