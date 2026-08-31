Beykoz'da sürüklenen tekne kurtarıldı
Beykoz'da, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan tekne kurtarılarak, Paşabahçe Koyu'nda emniyete alındı.
Beykoz'da, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan tekne kurtarılarak, Paşabahçe Koyu'nda emniyete alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beykoz Paşabahçe önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 6,5 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-9 botumuzca yedeklenerek Paşabahçe Koyu'nda emniyete alındı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA