Beykoz'da Kayıp Hüseyin Karakuş'u Arama Çalışmaları 13'üncü Güne Girdi

Beykoz'da Kayıp Hüseyin Karakuş'u Arama Çalışmaları 13'üncü Güne Girdi
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19 Mayıs'ta evinden ayrılan Hüseyin Karakuş'un arama çalışmaları Elmalı Barajı'nda devam ediyor. AFAD, UMKE ve İstanbul İtfaiyesi'nin katılımıyla yürütülen operasyonlar sonuçsuz kalıyor.

Murat SOLAK / İSTANBUL, -BEYKOZ'da 19 Mayıs'ta evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Hüseyin Karakuş (38)'u arama çalışmaları 13'üncü gününde Elmalı Barajı'nda sürüyor.

Çavuşbaşı Mahallesi'ndeki evinden 19 Mayıs'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan Hüseyin Karakuş'un ailesi, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalarda Karakuş'un son olarak Beykoz Ormanlarında olduğu belirlendi. AFAD, UMKE ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun ormanda yaptığı aramalar sonuç vermeyince Elmalı Barajı'nda arama çalışmalarına başladın. İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibinin de dahil olduğu çalışmalar 13'üncü gününde devam ederken Hüseyin Karakuş hala bulunamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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