Beykoz'da Kayıp Hüseyin Karakuş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Beykoz'da Kayıp Hüseyin Karakuş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Beykoz'da 12 gündür kaybolan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş'un arama çalışmaları ormanlık alanda ve Elmalı Barajı'nda sürüyor. Ailesinin polise yapmış olduğu kayıp başvurusu sonrasında, Karakuş'un evinden ayrılırkenki kamera görüntüleri araştırılıyor.

Beykoz'da 12 gündür kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş'u arama çalışmaları sürüyor.

Fatih Mahallesi'ndeki evinden 19 Mayıs sabahı ayrılan Hüseyin Karakuş'tan haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Bölgedeki kamera görüntüleri incelendiğinde, evinden çıkıp ormanlık alana yürüdüğü tespit edilen Karakuş'un, buradan sosyal medya paylaşımı yaptığı da belirlendi.

Karakuş için ormanda ve yakınındaki Elmalı Barajı'nda arama çalışması yapılıyor. AFAD koordinesindeki çalışmalara, UMKE ve itfaiye ekipleri ile çeşitli STK ve ilçe belediyesi ekipleri destek veriyor.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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