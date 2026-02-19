Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon TIR'a çarptı; sıkışan şoför için kurtarma çalışması

Haberler

Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, seyir halindeki bir kamyon TIR'a arkadan çarptı. Yaralanan kamyon şoförü için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

BEYKOZ'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon TIR'a arkadan çarptı. Kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförü için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Kaza, 06.45 sıralarında Beykoz Riva kavşağında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon, TIR'a arkadan çarptı. Kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförünü kurtarmak için itfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
