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Beykoz'da İnşaat Malzemeleri Deposunda Yangın Çıktı

Beykoz'da İnşaat Malzemeleri Deposunda Yangın Çıktı
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Beykoz'da bir inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası polis inceleme başlattı.

BEYKOZ'da inşaat malzemeleri deposunda yangın çıktı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 01.15 sıralarında Beykoz Çiftlik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemelerinin bulunduğu depodan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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