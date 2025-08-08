Beykoz'da İETT Otobüsünden Yükselen Duman Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Beykoz'da seyir halindeki boş bir İETT otobüsünün motor kısmından yükselen beyaz duman, sürücülerin görüş mesafesini düşürerek zor anlar yaşanmasına neden oldu. Olay, bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Acarlar Mahallesi'nde Elmalı Tüneli'ne doğru ilerleyen boş İETT otobüsünün motor kısmından birden beyaz duman yükselmeye başladı.

Otobüs tünelden çıktıktan bir süre sonra yol kenarında dururken, arkadan gelen araçların sürücüleri görüş mesafesinin düşmesinden dolayı zor anlar yaşadı.

İETT otobüsünün yoğun duman eşliğinde ilerlediği anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
