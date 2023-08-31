Beykoz'da hafriyat tırı ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

Beykoz'da meydana gelen kazada hafriyat tırı ile hafif ticari araç çarpıştı ve iki sürücü yaralandı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsünün durumu ağır.