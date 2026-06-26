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Beykoz'da hafriyat kamyonu devrildi; şoför kabinde sıkıştı ?

Beykoz'da hafriyat kamyonu devrildi; şoför kabinde sıkıştı ?
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Beykoz'da yük boşaltmak için yanaştığı inşaat alanında devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü Süleyman Demirtaş, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

BEYKOZ'da yükünü boşaltmak için inşaat alanına yanaşan hafriyat kamyonu devrildi. Kabinde sıkışan şoför Süleyman Demirtaş, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

?Kaza, saat 10.35 sıralarında Beykoz Şahinkaya Caddesi'nde bir inşaat alanında meydana geldi. 06 DNG 165 plakalı hafriyat kamyonunu kullanan Süleyman Demirtaş, yükünü boşaltmak için yanaştığı sırada kamyon henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonun kabininde sıkışan Demirtaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

?Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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