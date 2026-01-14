Haberler

Beykoz'da Gecekondu Yangını: Alevler Kısa Sürede Büyüdü

Beykoz'da Gecekondu Yangını: Alevler Kısa Sürede Büyüdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beykoz'un Çavuşbaşı Mahallesi'nde bir gecekondu kömürlük kısmında çıkan yangın, alevlerin hızla büyümesiyle gecekonduya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, olayda yaralanan olmadı.

BEYKOZ'da gecekondunun kömürlük kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek gecekonduya sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Çavuşbaşı Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gecekondunun bahçesindeki kömürlükte bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek gecekonduya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Hasarın oluştuğu gecekondu da, çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı

Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül'e son veda
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç