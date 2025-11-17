Beykoz'da Garaj Yangını, Park Halindeki Otomobili de Vurdu

BEYKOZ'da bir garajda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki park halindeki otomobile sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan garaj ve otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Kirazlı Yayla Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir garajda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek garajın yanında bulunan 34 NR 8624 plakalı otomobile sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Garaj ve otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.