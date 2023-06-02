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Beykoz'da freni boşalan İETT otobüsü evin bahçesine düştü

Beykoz'da freni boşalan İETT otobüsü evin bahçesine düştü

Güncel Haberler

Beykoz'da park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü, kaldırımdaki ağaçları ve demir korkulukları kırarak bir evin bahçesine düştü. Olayda yaralanan olmazken, otobüs uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Beykoz'da park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü, kaldırımdaki ağaçları ve demir korkulukları kırarak bir evin bahçesine düştü.

Soğuksu Mahallesi Cengizhan Caddesi'nde park halinde olan 34 HO 3692 plakalı İETT otobüsü, freni boşalınca geriye kaymaya başladı.

Kaldırımdaki ağaçları ve demir korkulukları kıran otobüs, bir evin bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, otobüs uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Tansel Parlak - Güncel

İETT Güncel Haberler

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