Beykoz'da fırtınada devrilen ağaç 2 otomobilin üzerine düştü
Beykoz'da etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Olay, saat 00.30 sıralarında Soğuksu Mahallesi Köşk Yolu Sokak'ta meydana geldi. Sağanak yağmur ve fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı. Ağaç kaldırma çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, araçlarda hasar oluştu.